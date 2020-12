Top 10 : plaisirs solitaires et joies collectives

Le football a beau être un sport collectif, certains joueurs ont réalisé quelques exploits personnels en solitaire sans l'aide de leurs coéquipiers. Retour sur 10 actions de légende qui ont fait se lever des foules entières, qu'elles soient allées au bout ou non.

Maradona contre l'Angleterre en 1986

Vidéo

Lionel Messi face à Getafe en 2007

Vidéo

Il est à n'en pas douter LE plus beau but de l'histoire de la Coupe du monde. Alors qu'il récupère le cuir dans sa propre moitié de terrain, Diego Maradona fonce vers le but adverse en ignorant tous ses coéquipiers et en dribblant un joueur, deux joueurs, trois joueurs et ainsi de suite jusqu'à mettre un crochet au gardien de but afin que l'humiliation soit totale. Quelques minutes après avoir prouvé qu'il était un génie du mal en marquant son but de la main, Diego Maradona rappelle donc qu'il est avant tout un génie du football avec ce rush exceptionnel.Remplacez "Coupe du monde" par Liga, "Diego Maradona" par Lionel Messi et retirez le passage sur la main et vous obtiendrez le but sensationnel inscrit parface à Getafe. Histoire de prouver qu'il ne partage pas qu'une nationalité et un numéro avec son aîné Diego Maradona.