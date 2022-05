Top 10 : performances catastrophiques de gardiens en Ligue des champions

Devant les machines à café ce mercredi, quelques sucres ont été cassés sur le dos de Geronimo Rulli. Le portier de Villarreal a sabordé le Sous-Marin jaune : il est impliqué sur deux des buts encaissés par son équipe face à Liverpool (2-3). Une soirée cauchemardesque pour l'Argentin. Mais qu'il se rassure, il n'est pas le premier rempart (ni le dernier) à s'être troué en mondovision sur la scène européenne. Petit florilège de sorties foirées, de gants en peau de pêche et de gardiens du PSG.

Loris Karius

Kevin Trapp

Évidemment, Karius fait partie de ce top. Évidemment, ce sont les bourdes les plus connues de ces dernières années. On peut déjà entendre les fervents supporters descrier au scandale parce que leur portier était commotionné. Malgré tout, deux des trois buts inscrits par le Real sont pour sa pomme. Une mauvaise relance dans les pieds de Benzema et un arrêt encore incompréhensible sur une frappe lointaine de Bale ont plombé les espoirs de Liverpool, un soir de finale.Lors de la saison 2015-2016, le Paris Saint-Germain hérite d'un groupe à sa portée. Mis à part l'ogre madrilène, aucune équipe ne peut inquiéter le PSG en phase de poules. Seulement, c'est face à ce mastodonte espagnol que Kevin Trapp va prendre la salsa. Après un match nul au Parc des Princes, les Parisiens se rendent à Bernabéu dans l'espoir d'obtenir un résultat. Au grand désarroi de ses coéquipiers et supporters, le portier allemand réalise une sortie qui restera (malheureusement) dans les mémoires. Face à ce positionnement douteux, Nacho n'a plus qu'à pousser le ballon dans les cages, vides.