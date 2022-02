Top 10 : penaltys ratés de Lionel Messi

100% des joueurs qui ont raté un penalty ont tenté leur chance. C'est le cas de Lionel Messi. Selon le décompte du site Transfermarkt, l'Argentin a manqué 30 coups de pied de réparation dans sa carrière, soit 29% d'échec. Petit florilège de ces moments où le septuple Ballon d'or a montré qu'il était un homme, avec ses failles. En même temps, qui ne serrerait pas les fesses face à Petr Čech ou Jaume Doménech ?

31 janvier 2008 - Villarreal

14 septembre 2010 - Panathinaïkos

24 avril 2012 - Chelsea

Quart de finale retour de Coupe du Roi. Après un 0-0 à l'aller, le Barça mène 1-0 grâce à Titi Henry face au Villarreal de Pascal Cygan, Diego Godín et Robert Pirès. Ronaldinho laisse son jeune coéquipier, 20 ans seulement, exécuter la sentence pour sceller la qualif... Manqué. Assurément un bonhomme incapable de supporter la pression et qui finira dans l'anonymat du championnat japonais. À moins qu'il ne s'agisse de Bojan.Le Pana de Sidney Govou et Djibril Cissé débarque au Camp Nou pour tout défoncer. Ça commence plutôt bien puisque l'ancien Lyonnais ouvre le score sur une passe de l'ancien Marseillais. Sauf que Messi ne l'entend pas de cette oreille et rappelle qui est le maître des lieux en claquant un doublé. Seul accroc de la soirée : un penaltoche qui ressemblait plutôt à une passe pour Alexandros Tzorvas. Et dire que s'il l'avait mis, l'Argentin compterait aujourd'hui neuf triplés en C1, soit un de plus que Ronaldo...Le Chelsea de Roberto Di Matteo est en mission, Messi à la maison. Lessont menés et réduits à dix, mais tiennent un score de 2-1 qui leur offrent virtuellement une place en finale. La deuxième période vient à peine de démarrer que le numéro 10 se retrouve en position de remettre les siens sur la voie de la qualification. Petr Čech est grand, très grand, et fait peur à l'Argentin, qui envoie le cuir en plein sur la transversale. La Puce est un animal à sang chaud, pas comme Fernando Torres .

5 - Lionel Messi a échoué à convertir 5 de ses 23 tentatives sur penalty en Ligue des Champions, plus que tout autre joueur depuis qu'Opta collecte cette donnée (2003/04). Gâchis. #PSGRMA