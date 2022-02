Top 10 : Parents gênants

Protégés par l'internat et la vie en vase clos des centres de formation, les footeux ont eu la chance de franchir l'adolescence sans jamais se faire afficher par leurs parents devant la grille du collège. Pour autant, leur statut ne les prémunit pas contre une bonne grosse honte parentale de temps en temps. À l'occasion de la sortie en kiosque du nouveau numéro de So Foot qui consacre un dossier aux parents de joueurs, découvrez un florilège de moments gênants. Voire très gênants.

Moise Kean

Hatem Ben Arfa

John Terry

En mars 2019, alors que Moise Kean inscrit ses premiers buts sous le maillot de la Juve, son père, Biorou Jean, accorde un entretien lunaire à l'émissionsur Rai Radio1. Dedans, il confie être un grand admirateur de Matteo Salvini et de son parti d'extrême droite, la Ligue du Nord, avant de donner son avis sur la question des migrants :Un comble, quand on sait que lui-même a quitté la Côte d'Ivoire pour l'Italie... Une terre d'adoption à laquelle il semble très attachée, au point de vouloir la labourer.Tout de noir vêtu, le gaucher de la génération 1987 se pointe ce 27 juillet 2012 au siège de la FFF. Il est attendu par la commission de discipline, mais pas que. Il y a là aussi son père, Kamel, qui fulmine, et qui n'est pas venu pour implorer la clémence des commissaires. Dans le viseur du paternel : Michel Ouazine, l'agent d'Hatem.En pleine audition, les deux hommes en viennent aux mains. Le père du joueur tentera d'asséner un coup de boule au conseiller, puis le mettra au sol pour le frapper. Mais le coup de grâce sera bel et bien verbal :Ok, se faire rémunérer pour des visites guidées de Stamford Bridge alors que… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com