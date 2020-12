Top 10 : les pralines de Paolo Rossi

Paolo Rossi s'est éteint aujourd'hui, à 64 ans. Tout au long de sa carrière, le buteur de Vicenza, la Juventus et de la Squadra Azzurra a enfilé les buts comme des perles. Retour sur les dix buts qui ont fait la légende du Ballon d'or 1982.

10. Atalanta-Vicenza

9. Lazio-Vicenza

Aux côtés de l'immense Roberto Bettega, Pablito Rossi a dû mal à se frayer une place sur le front de l'attaque. Souvent blessé au genou et en manque de temps de jeu à la Juventus, il est repéré par Giovan Battista Fabbri, coach de Vicenza, alors en Serie B. La parenthèse à Côme (6 matchs, 0 but) ne mérite même pas d'être évoquée. Fabbri repositionne l'ailier Rossi en attaquant de pointe. Le début d'une frénésie offensive. Il ponctue la saison 76-77 par 21 pions, une promotion en Serie A et un titre de meilleur buteur de D2. Quelques mois plus tard, c'est face à l'Atalanta qu'il claque son doublé devenu un classique. Un coup de casque dans la surface et un penalty. Le début d'une longue histoire.Lors de la saison 77-78, l'attaquanttraumatise les défenses sur les conseils avisés de son père spirituel, GiBi Fabbri. Rossi dégoûte le gardien de la Lazio, Claudio Garella, en ce 12 mars 1978. Deux têtes et un but de raccroc pour une victoire 1-3 face au club romain. Le n°9 brille par son sens du but et son sang-froid. Là encore, il éblouit le pays en étant le premier joueur élude Serie A (24 buts) et de Serie B sur deux années consécutives. Ils ne sont que deux à avoir réalisé cet exploit. Lui et Alessandro Del Piero (lors des saisons 2007 et 2008). Le défunt commentateur Giorgio Tosatti avait trouvé la formule juste pour définir Rossi : "