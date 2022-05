Top 10 : les Nice-Nantes d'anthologie

Il y a fort fort longtemps, les Nantes-Nice - affiche de la finale de Coupe de France ce samedi - étaient de vrais chocs du championnat de France. À travers les années, cette confrontation a en tout cas offert plusieurs épisodes mémorables. En voici une sélection qui sent bon les années 1970, saupoudrée de quelques belles déculottées, du coup de patte de Julio Hernán Rossi, des coups de canon d'Hervé Revelli, des larmes d'Henri Michel et d'un doublé fantôme de Valère Germain.

OGC Nice FC Nantes 07/05/2022 à 21h15 Coupe de France Diffusion sur

3 mars 1968 : Nice 5-1 Nantes

15 mars…

Alors que Nantes reste sur deux titres de champion (1965, 1966) et une deuxième place (1967), la saison 1967-1968 est un violent coup d'arrêt pour les Canaris. Au contraire, Nice retrouve les sommets atteints dans les années 1950 : début mars, les Jaune et Vert de l'illustre José Arribas déboulent au stade du Ray et explosent (5-1) malgré une égalisation de Bernard Blanchet après l'ouverture du score de René Fioroni dès la 8: Charly Loubet, Jean-Pierre Serra, Rafael Santos (sur penalty) et Albert Robin font s'envoler les Aiglons, qui termineront dauphins de Sainté en fin de saison.