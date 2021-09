Top 10 : Les joueurs qui ont souvent changé de carte grise

Passionnés de voitures, flambeurs, ou footballeurs itinérants confrontés à des changements d'adresse : nombreux sont les joueurs qui, pour le plaisir de brûler l'asphalte, ou simplement pour se rendre au boulot, ont dû renouveler leur carte grise.



1- Xavier Gravelaine

2- Hatem Ben Arfa

3- Djibril Cissé

4- Sergio Ramos

16 clubs en 17 ans de carrière. Autant le dire tout de suite : Xavier Gravelaine est le GOAT absolu du déménagement. Joueur français le plus transféré de l'histoire, devant Nicolas Anelka, X-G a connu 14 villes différentes dans l'Hexagone. De quoi rendre jaloux les collectionneurs des célèbres magnets départements qu'on trouve dans les boîtes de cordons bleus. Mais qui dit changement d'adresse, dit aussi changement de carte grise. Autant dire qu'on est sur un homme qui avait son rond de serviette en préfecture dans les années 1990.Hatem aurait dû être numéro 10 du Real Madrid. Hatem aurait dû avoir au moins 4 Ballons d'or. Et Hatem aurait dû faire le triplé Coupe du monde 2014 - Euro 2016 - Coupe du monde 2018 avec les Bleus. Oui, mais voilà, malheureusement, on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie, et le destin peut être incroyablement cruel avec les meilleurs. À la place, Ben Arfa termine tranquillement une bonne petite carrière de joueur de Ligue 1, lui qui a autant bourlingué sur les routes de France que Thomas Voeckler, autre ex-futur légende du sport français. Allez Hatem, rechausse les crampons, et reviens nous donner uneavant le grand saut vers la retraite !Vous connaissez l'adage : quand on aime, on ne compte pas. Quitte à le regretter plus tard, dans certains cas. À l'instar de Djibril Cissé, qui n'a pas hésité à se lâcher pour embellir sa collection de voitures, comme il le racontait dans le podcast(...)Et la teinture léopard, c'était aussi une erreur de jeunesse ?Voici Lire la suite de l'article sur SoFoot.com