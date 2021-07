Top 10 : les buts les plus moches de l'Euro

Il n'y en a pas un peu marre de voir constamment célébrés les Pogba, Schick, Insigne et autres qui envoient des grands bangers en lucarne ? Le foot, c'est aussi le sport de l'esthète qui sait faire trembler les filets de façon inesthétique, du gardien qui fait une boulette en passant par le bon vieux cafouillage qui finit miraculeusement au fond. Allez zou, place au top 10 (ou flop 10, c'est selon) des buts les plus moches de l'été, garanti sans CSC. Régalez-vous !

Romelu Lukaku (Belgique)

Goran Pandev (Macédoine du Nord)

Thomas Meunier (Belgique)

Romelu Lukaku est un très gros mètre hors-jeu, mais Andrei Semyonov était d'humeur généreuse. Il avait dû le jouer "meilleur buteur" sur Mon Petit Prono.Désolé pour les hypés de la sensation nord-macédonienne dans cet Euro, mais leur tout premier but dans une grande compétition est une horreur. Le dégagement foiré de Hinteregger qui rebondit sur son coéquipier, atterrit dans la surface de Bachmann qui foire sa sortie et embarque Alaba dans le mouvement, laissant Pandev seul face au but pour conclure ? Ce but est la définition même du chaos. Le roi Goran méritait quand même mieux que ça.Belgique-Russie, acte II. Il aura fallu que Timothy Castagne se fasse emboutir la boîte crânienne par un joueur russe pour que Thomas Meunier soit propulsé au rang de titulaire dans cet Euro. Et il a célébré comme il se doit : avec un but un peu nul. Bon, clairement pas le pire du lot, mais ce dégagement abominable de Shunin, plein axe, sur un centre pourtant anodin de Thorgan Hazard, et qui a offert le 2-0 sur un plateau à l'ancien Parisien, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com