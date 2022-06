Top 10 : Je suis revenu en Ligue 1

Ça y est, Alexandre Lacazette est de retour dans le championnat qui l'a vu naître. Et ce n'est évidemment pas le premier à renouer avec l'Hexagone après avoir fait le tour à l'étranger. En voici un top dix 100% trentenaires, garanti sans Didier Drogba, truffé de pas mal de flops, teinté d'une grosse touche lyonnaise et saupoudré d'un soupçon d'Espagne.

Fabien Barthez en 2004

Claude Makélélé & Ludovic Giuly en 2008

En trois ans à l'OM, Fabien Barthez a connu des péripéties, de la C1 soulevée à Munich à la Division 2 en passant par l'affaire VA-OM. Alors quand il revient dans la cité phocéenne, après quatre ans en Premier League du côté de Manchester United, c'est pour faire les choses en grand : il entraîne le départ de Vedran Runje, n'encaisse que deux buts en huit matchs de C3 pour emmener Marseille en finale de Coupe de l'UEFA (avec un pipi resté légendaire face à l'Inter ) et est expulsé sur la dernière marche face à Valence, juste avant la pause. La saison suivante, lors d'un amical musclé (et arrêté à la 80) contre le Wydad Casablanca, le divin chauve se voit accuser d'un crachat sur l'arbitre Abdellah El Achiri et sera suspendu six mois - plus dix travaux d'intérêt général - par la commission de discipline de la FFF, pour revenir en octobre et se chauffer avant un Mondial 2006 légendaire. La suite pour "Fabulous Fab'", ce sera un cauchemar à Nantes entre janvier et avril 2007 et une fin de carrière dans la foulée.