Top 10 : histoires de maraboutages dans le foot

Kylian Mbappé n'est pas le seul footballeur à être lié à une histoire de maraboutage. Si les révélations de Mathias Pogba accusent son frère Paul d'utiliser la sorcellerie pour nuire au joueur du PSG, ce dernier n'est pas le premier à goûter à ce fameux cocktail magique. Best of des événements liant foot et magie noire.

Le Sénégal et son budget marabout

À Paris, l'exploit au bout du fil

En cette année 2002, le Sénégal crée la sensation. Pour la première fois de leur histoire, les Lions de la Téranga atteignent la finale de la Coupe d'Afrique des nations. Les joueurs de Bruno Metsu découvrent également la Coupe du monde en Corée du Sud lors de laquelle ils battent la France (1-0) et se qualifient pour les quarts de finale où la fabuleuse aventure s'arrête, stoppée par la Turquie (0-1). Des performances extraordinaires sous lesquelles se cachent peut-être quelques secrets. Deux ans plus tard, les hauts responsables de la Fédération sénégalaise sont épinglés par la Cour des Comptes, soupçonnés d'avoir dépensé 90 millions de Francs CFA pour bénéficier des services de marabouts lors de cette saison faste. Pour Emmanuel Petit, champion du monde 98 qui a pris la porte en Corée du Sud, le doute n'existe pas., rigolait-il dans le quotidien sénégalais, avant de l'agrémenter avec une anecdote."Tu sais la Coupe du monde qui se joue dans un an ? La France va jouer le Sénégal et va perdre par un but à zéro, parce que nos marabouts sont très puissants au Sénégal"". Quelqu'un a le numéro du marabout bulgare de 1993 ?En 1997, le PSG s'incline 3-2 sur la pelouse du Steaua Bucarest lors du tour préliminaire de la Ligue des champions. Problème : les Franciliens alignent Laurent Fournier, malgré sa suspension, et perdent le match sur tapis vert, 3-0. Comme le président de l'époque Michel Denisot l'a révélé dans l'émission