Top 10 : Foot et prout

D'après les dernières révélations de L'Équipe, Marcelo aurait été écarté du groupe pro de l'Olympique lyonnais en raison de ses flatulences. Ou plutôt en raison de son rire qui a suivi ses gaz, alors que l'OL venait tout juste de s'incliner lourdement sur la pelouse d'Angers (3-0). Mais que le Brésilien se rassure, il n'est pas le seul footballeur à avoir des problèmes intestinaux.

West Ham, les rois du pet

À la Clairefontaine, le prout gate

Fondé en 1895, West Ham n'a jamais fait mieux qu'une troisième place de première division anglaise. Pourtant, il y a un classement que lesdominent grâce à leurs supporters : celui du nombre de pets lâchés en tribunes . Avec 12 en moyenne par personne et par match, les supporters de West Ham sont en tête du classement de Premier League établi par leet devancent ceux de Newcastle (11) et de Burnley (9). Tandis que Chelsea (2 par match) est lanterne rouge. Pourtant, ça ne sent pas très bon dans les travées de Stamford Bridge depuis l'invasion de la Russie en Ukraine et ce qui en a découlé pour Roman Abramovitch.Mieux que toutes les séries Netflix réunies,faisait vivre le quotidien et le parcours de 24 jeunes footballeurs formés à l'INF Clairefontaine. L'occasion de voir les jeunes s'émerveiller devant Zidane et ses potes de l'équipe de France. Mais aussi de voir Abou Diaby et Hatem Ben Arfa en venir aux mains, Geoffrey Jourdren réaliser son match le plus nul et surtout le. Alors qu'un élève s'est lâché pendant un cours, tout le monde essaye de démasquer le coupable. Et pour cela, les footballeurs en herbe vont débattre avant de passer au vote. Et leur sentence est irrévocable, puisque Habib Bellaïd obtient la majorité des voix. Même s'il essaye d'orienter les votes vers le pauvre Stephen.