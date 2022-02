Top 10 : Eux aussi, ils vont revenir à Lyon

Lyon a rapatrié Tanguy Ndombele cet hiver alors que Jean-Michel Aulas a confirmé cette semaine avoir recontacté Maxime Gonalons. Avec les rumeurs de retour d'Alexandre Lacazette cet été et l'hypothétique retour de Karim Benzema, l'OL se tourne vers son passé pour bâtir son futur. Nous nous sommes procuré les petits papiers des dirigeants rhodaniens...

Juillet 2022 : Maxime Gonalons

Août 2022 : Alexandre Lacazette

Septembre 2022 : Steed Malbranque

Mai 2023 : Yoann Gourcuff

Juillet 2023 : Karim Benzema

LA solution pour pallier le départ de Tanguy Ndombele. Il n'y a que très peu de chances que l'OL lève l'option d'achat de 65 millions d'euros cet été, et les dirigeants vont devoir se trouver un nouveau milieu. Taulier de Grenade, l'international français et ex-capitaine du club sera la recrue phare pour épauler Maxence Caqueret dans l'entrejeu.Xherdan Shaqiri, Bruno Guimarães, Marcelo... Autant de gros salaires que Jean-Michel Aulas a réussi à dégager du club pendant ce mercato hivernal. Pourquoi ? Pour faire de la place à Alexandre Lacazette, bien sûr. Après un exil outre-Manche, le Lyonnais va revenir en terre promise pour aider l'OL de Peter Bosz à remporter son premier titre depuis le Trophée des champions 2012... où il était titulaire. Le buteur est en fin de contrat chez les, et Moussa Dembélé n'a plus qu'un an de contrat entre Rhône et Saône. Il sera peut-être soldé cet été.Le spécialiste des retours à l'OL.est sa maxime préférée. Voilà, il est temps pour lui de faire sa pige de deux saisons avant de disparaître... et de revenir en 2032.Son passage de footballeur a été une petite déception, alors il compte faire beaucoup mieux la raquette dans la paume , actuellement classé 15 et licencié au club de Larmor-Plage. Au mois de mai 2023 se tient l'Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes à Lyon. De quoi laisser le temps à Yo de gravir les échelons du circuit mondial et de venir se frotter aux grands noms du tennis.Avec les arrivées de Kylian Mbappé et Erling Haaland à Madrid, Karim Benzema va peut-être devoir se contenter du banc, alors que Florentino Pérez va pousser pour aligner la…