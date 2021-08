Top 10 : Embrouilles entre coachs et joueurs

Entre coachs et joueurs, tout n'est pas toujours rose, et certains voient même parfois rouge. Papu Gómez l'a rappelé, en racontant que son ancien entraîneur de l'Atlanta, Gian Piero Gasperini, avait essayé de lui envoyer une mandale en pleine poire à la mi-temps d'un match de Ligue des Champions, pour désobéissance tactique. L'occasion de revenir sur les plus délicieuses rixes entre entraîneurs et entraînés. Avec un casting 5 étoiles : David Beckham, Sir Alex Ferguson, Patrice Évra...

Adem Ljajic vs Delio Rossi (Fiorentina)

Miguel Cafú vs Frédéric Hantz (Metz)

2 mai 2012, 36journée de Serie A, la Fiorentina, qui végète non loin de la zone rouge, reçoit Novare, qui se bat pour sa survie dans l'élite. Rapidement, la formation viola est menée 2-0. Delio Rossi, le coach florentin s'empresse alors de faire des changements avant même que la pause ne soit sifflée. Adem Ljajic fait les frais de ce début de rencontre catastrophique et cède sa place dès la 32e minute. Le Serbe, mécontent de quitter ses partenaires au bout d'une demi-heure, applaudit ironiquement son entraîneur lors de sa sortie. Un comportement qui fait disjoncter Rossi qui se précipite vers le joueur pour lui asséner toutes sortes de coups. Des membres du staff et des joueurs viennent séparer les deux hommes. Rossi est logiquement viré dans la foulée.du coach italien, expliquait alors Andrea Della Valle, le président de la Fiorentina. Tactiquement, ce changement a été une réussite puisque la Fiorentina est parvenue à arracher le match nul (2-2), condamnant ainsi Novare à la descente.Le FC Metz vit une saison compliquée en Ligue 1, et la relégation se rapproche à grands pas. Arrivé fin octobre 2017 à la place de Philippe Hinschberger, Frédéric Hantz a la lourde tâche de sauver les Grenats. Pour cela, il met au placard quelques joueurs, dont le milieu portugais Miguel Cafú. Mi-février, le joueur n'en peut plus de la réserve et s'en va dire deux mots à son coach. Deux mots qui se transforment Lire la suite de l'article sur SoFoot.com