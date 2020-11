Top 10 du D10S : Buts de Maradona

De son raid fantastique entre les Anglais à sa minasse contre le Grèce, voilà dix buts de légende de Diego Armando Maradona. Comme Víctor Hugo Morales, on se pose la question : "cerf-volant cosmique, de quelle planète viens-tu ?!"

Argentinos Juniors-Boca Juniors (2-1), championnat d'Argentine, 1977

Argentine-Indonésie (5-0), Mondial U20, 26 août 1979

À 15 ans, Diego régalait avec les jeunes d'Argentinos Juniors, mais l'entraîneur de l'équipe sénior, Juan Carlos Montes, trouvait le jeunot encore trop frêle pour évoluer chez les pros. Le coach se décide finalement à le lancer le 20 octobre 1976 contre Talleres de Córdoba (défaite 1-0). Et ne va pas tarder à le regretter. Diego n'est pas encore majeur, qu'il affole déjà les défenses du championnat d'Argentine. Quelques mois après ses débuts en pro, lefait déjà étalage de sa filouterie. Alors qu'il vient de subir une faute, Diego remonte ses chaussettes, puis jette un œil au gardien adverse et frappe à la vitesse de l'éclair un coup franc hyper-excentré. Le gardien de Boca est lobé et voit le ballon mourir dans son petit filet. Quelques années plus tard, Don Diego enverra la copie conforme lors d'un Napoli-Udinese.Le 19 mai 1978, à seulement deux semaines du début de la Coupe du monde, le sélectionneur de l'Argentine, César Luis Menotti, fait trois déçus en effectuant un dernier écrémage dans sa liste. Diego Armando Maradona, 17 ans, est l'un des recalés de dernière minute. À défaut de jouer le Mondial chez Lire la suite de l'article sur SoFoot.com