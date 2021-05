Top 10 des bonnes raisons de se mettre à la natation

Figurant parmi les sports préférés des Français avec plus de 7 millions d'adeptes, la natation est une activité qui regorge de vertus. Si la fermeture des piscines a hélas mis un frein à certaines vocations, la prochaine phase de déconfinement, le 9 juin, autorisant les bassins à ouvrir avec 50 % de leur capacité totale d'accueil reste un argument pertinent et motivant pour franchir le pas. Voici 10 bonnes raisons de se mettre à la natation.

Un sport ouvert à tous

La natation est l'un des sports à faible impact le plus réputé. L'eau permet de compenser certaines faiblesses physiques et amoindrit le risque de blessures. Nager offre la possibilité de s'entraîner selon ses capacités et d'adapter ses objectifs. En modulant la vitesse, la distance, la durée des exercices et les techniques de nage, vous pouvez concocter un programme sportif adapté à votre condition. C'est pour cela que la natation reste préconisée pour les personnes en convalescence, en surpoids, ayant des articulations sensibles, aux femmes enceintes ou aux retraités et plus généralement à tous les individus pour lesquels d'autres sports peuvent être contre-indiqués.

Pour perdre efficacement du poids

Nager à allure modérée fait éliminer en moyenne 400 calories soit l'équivalent d'une demi-heure de jogging. Selon les nages et l'intensité, la natation permet parfois même de brûler jusqu'à 1000 calories par heure. Plus que se débarrasser des kilos en trop, la natation est une activité sportive très efficace pour pallier l'effet peau d'orange et lutter contre la cellulite. En étant assidu, c'est-à-dire en pratiquant deux ou trois séances de 45 minutes par semaine, la silhouette paraît rapidement plus ferme et plus tonique. Il y a certes des efforts à fournir, mais ceux-ci sont bien récompensés !

Un excellent entraînement cardio

La plupart des entraînements destinés à améliorer votre endurance peuvent s'avérer répétitifs ou trop brutaux pour vos articulations. La natation permet justement de s'affranchir de ces contraintes. Elle reste efficace pour renforcer votre système cardio-vasculaire, booster votre capacité pulmonaire, puisqu'une bonne gestion de la respiration reste un critère important pour être un bon nageur, et réduit sensiblement votre tension. En plus d'être efficace pour travailler votre coordination, la natation est un atout pour le renforcement musculaire.

Fait travailler l'ensemble du corps

Difficile de trouver un sport plus complet que la natation. Toutes techniques de nage confondues, elle permet de solliciter plus de deux tiers de vos groupes musculaires et même les jambes, souvent négligées dans le cadre d'un entraînement sportif. Si toutes les nages n'y contribuent pas, la brasse reste essentielle pour sculpter les muscles du bas du corps. Le fait de s'entraîner dans de l'eau n'y est pas non plus totalement étranger. D'une part, grâce à la poussée d'Archimède, l'eau réduit de 90 % le poids du corps apparent, une qualité largement appréciable lorsqu'il s'agit de faire des efforts intensifs, et d'autre part aussi offre une bonne résistance, ce qui favorise un entraînement de musculation sans risque de blessures.

Un bon remède contre les maux de dos

Parfois considérée comme LA solution naturelle pour lutter contre les douleurs dorsales, la natation peut même être prescrite dans une optique médicale. Cependant, toutes les nages ne se valent pas. Certaines, à l'instar de la brasse et du papillon peuvent avoir l'effet inverse. Si vous voulez vraiment en finir avec vos maux, il faut vous tourner vers le dos crawlé. Néanmoins, nager un bon crawl nécessite de maîtriser le mouvement sous peine de se blesser. Mieux vaut donc demander conseil à un coach en natation avant de vous lancer dans cette technique de nage.

Un exercice efficace pour l'esprit

En plus des effets positifs sur votre corps, la natation est un bon allié contre le stress et l'anxiété. Comme elle stimule la circulation sanguine, elle contribue à canaliser les émotions, améliore les facultés de concentration et de mémorisation et plus généralement aide à garder une bonne humeur grâce à la sécrétion d'endorphine. Nager permet aussi de réduire considérablement les états dépressifs et, pratiquée en groupe, elle est aussi un excellent vecteur de socialisation.

Améliore vos cycles de sommeil

Bien que le sport en général soit réputé pour favoriser l'endormissement et améliorer la qualité du sommeil, la natation reste parfois même plus efficace puisqu'elle permet non seulement de se dépenser, mais aussi de se relaxer grâce au contact de l'eau qui procure une sensation de bien-être inégalable. Toutefois, une séance trop intensive avant le coucher peut au contraire nuire à votre cycle de sommeil. Il vaut mieux privilégier une baignade un peu plus tôt dans la journée.

Un sport de toutes les saisons

Fini les excuses météo pour louper une séance ou mettre en pause son entraînement. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, la natation reste un sport praticable à l'intérieur et les plages horaires d'ouverture des piscines sont généralement généreuses. Certaines proposent même des nocturnes jusqu'à 23 h ou minuit, au moins une fois par semaine. De cette manière, quel que soit votre emploi du temps, vous pouvez facilement aménager quelques créneaux dans la semaine.

Ne requiert pas d'équipement spécifique

Un maillot de bain, un bonnet, une serviette, éventuellement des lunettes et des tongs, vous voilà fin prêt pour profiter amplement de votre session piscine. Contrairement à la plupart des sports qui nécessitent de solliciter - et parfois pas qu'un peu - votre portefeuille pour l'achat d'équipement, la natation outre quelques incontournables peut se passer des grandes dépenses. Attention toutefois de bien penser à prendre votre bonnet et votre maillot sinon vous risquez de devoir en acheter un sur place à des coûts très largement au-dessus de ceux pratiqués dans les enseignes sportives.

Une activité sportive peu onéreuse

Avec près de 4000 piscines et 6500 bassins de natation, la France est plutôt bien pourvue question infrastructure. Et la plupart des piscines municipales proposent des tarifs compétitifs pour les résidents de leur commune, sans oublier un système d'abonnement qui récompense les nageurs les plus assidus. À ce jour, une après-midi à la piscine reste donc plutôt abordable et un bon moyen de pratiquer une activité sportive douce et pleine de bienfaits sans se ruiner.