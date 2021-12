Top 10 des 1-0 de l'Atlético de Madrid sous Diego Simeone

Voilà dix ans que Diego Pablo Simeone González a déposé ses valises à l'Atlético de Madrid. Dix ans qu'El Cholo fait vivre à ses adversaires un véritable enfer. Tacles rageurs, biscottes à gogo, défense agressive, buts sur coups de pied arrêtés et des succès 1-0. Un score qui revient tellement souvent qu'il n'est plus possible de parler de hold-up. Pour preuve, à chaque fois qu'un match commence, il y a une chance sur cinq que le tableau d'affichage indique ce résultat. (98 fois sur 551 rencontres.) L'occasion est donc parfaite pour se remémorer dix 1-0 qui ont marqué son aventure à l'Atléti.

Osasuna 0-1 Atlético de Madrid

AC Milan 0-1 Atlético de Madrid

Voilà le premier. À peine un mois après son arrivée. Celui-ci a donc forcément un goût particulier. Et déjà, lestrouvaient le chemin des filets sur des coups de pied arrêtés et des cafouillages interminables. Pour le compte de la 21journée de la Liga BBVA, c'est Diego Godín, en véritable chien de la casse, qui permet aux hommes de Diego Simeone de rafler la mise. La soirée des grandes premières. Arrivé à l'été 2010, l'Uruguayen portait pour la première fois le brassard de capitaine et marquait son premier but sous ses nouvelles couleurs. Ça fait beaucoup de symboles quand même.