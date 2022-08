information fournie par So Foot • 17/08/2022 à 14:00

Top 10 : coups de sang en Angleterre

Le coup de boule façon Zidane de Darwin Núñez sur Joachim Andersen l'a rappelé, le football anglais est connu pour ces pétages de plombs récurrents. Tacles assassins, embrouilles entre coéquipiers ou encore coup de pied dans un ramasseur de balles, voici un top 10 non exhaustif des moments où les joueurs ont perdu la boule sur les pelouses anglaises.

Vinnie Jones vs Éric Cantona

Lee Bowyer vs Kieron Dyer

Figure de proue dudu Wimbledon FC, Vinnie Jones est encore connu aujourd'hui pour être l'un des joueurs les plus violents de l'histoire de la Premier League. Après avoir martyrisé lesde Paul Gascoigne , le gamin de Watford s'est fait remarquer en découpant la légende Cantona.n'écopera que d'un carton jaune. Après sa carrière, celui qui détient le record de la biscotte le plus rapide de la Premier League (3 secondes) est devenu un acteur à succès en partageant la vedette avec Brad Pitt à l'affiche d'un film de la sagaProbablement l'une des meilleures bastons de l'histoire du football. Alors que Newcastle se fait tordre à domicile par Aston Villa (0-3), Lee Bowyer et Kieron Dyer, coéquipiers, n'ont rien trouvé de mieux que de se castagner. Le tout pour une histoire de passe en retrait . Déjà réduits à 10 après l'exclusion de Taylor à la 73minute, lestermineront cette rencontre à huit.