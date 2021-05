So Foot • 28/05/2021 à 06:00

Top 10 : Coups de Kunon

Une frappe de poney, un sens du but hors pair, un sang-froid de psychopathe, une arme de destruction massive au bout de sa jambe droite, des stats intergalactiques... Sergio Agüero, qui pourrait participer ce samedi contre Chelsea à son dernier match avec Manchester City, laisse derrière lui un total de 260 pions plantés avec les Citizens, dont certains mémorables. Un top garanti sans panenka, évidemment.

Norwich-Man City (1-6), 14 février 2012

City-QPR (3-2), 13 mai 2012

Un après-midi où le Kun (doublé) et Carlos Tévez (triplé) étaient au sommet de leur art, c'est deux bijoux pour le prix d'un qu'avait offerts l'ancien. D'abord avec une sacoche à la sortie d'un échange avec l'Apache en première période, puis avec un slalom en solitaire démarré dans le rond central et terminé par un enroulé décroisé dans le petit filet. Et ce n'était que le début.S'il ne devait en rester qu'un, ce serait bien sûr celui-ci. Parce qu'il y a tout : la lutte à distance face au rival, la dramaturgie de ce titre qui change de main dans les derniers instants de la saison après une remontée miracle des, la pugnacité de Sergio qui s'offre un une-deux géant avec Mario Balotelli er résiste à l'assassinat de Taye Taiwo afin d'entrer dans l'histoire pour Lire la suite de l'article sur SoFoot.com