information fournie par So Foot • 09/11/2021 à 14:00

Top 10 : comme Thomas Pesquet, ils sont redescendus sur Terre

Thomas Pesquet est revenu sur Terre ce mardi après six mois passées dans la station spatiale internationale. D'autres avant lui sont retombés sur le plancher des vaches après avoir tutoyé, voire décroché, les étoiles.

L'équipe de France 2002

Claudio Ranieri

Sepp Blatter

Une petite mélodie, Marcel Desailly, Zinédine Zidane et David Trezeguet qui slamentde Rudyard Kipling, puis deux étoiles dorées qui apparaissent à l'écran... Nul doute, la pub d'Adidas avant le Mondial 2002 est bien la définition du karma. Alors qu'ils se voyaient déjà remporter une seconde Coupe du monde consécutive, les Bleus sont lamentablement éliminés lors de la phase de groupes. Un retour sur Terre sans parachute.Magnifique vainqueur de la Premier League avec Leicester en 2016, le technicien italien est rapidement revenu parmi les mortels malgré son statut de demi-dieu chez les. Lourdé moins d'un an après son sacre, il passera directement de la stratosphère aux enfers en reprenant le FC Nantes de Waldemar Kita à l'été 2017. Oui, le diable peut aussi avoir un visage orangé.Un Mondial au Qatar, et puis quoi encore ? Il y a des choses dans la vie qui sont méritées, comme le fait d'être trahi par le petit soldat chauve de l'UEFA qui n'hésitera pas à témoigner contre son maître devant la justice après avoir lancé cette mission spéciale, sur une planète de sable qui ressemble furieusement à Tatooine.