Top 10 : comme Djokovic, on m'a sucré mon visa

Coup de tonnerre en Australie : Novak Djokovic, le champion de tennis serbe, numéro un mondial à l'ATP et nonuple vainqueur de l'Open d'Australie, a vu sa demande de visa rejetée par les autorités locales. Un imbroglio bien connu dans le monde de football, comme l'attestent les dix exemples suivants.

Serge Aurier

Sebastián Leto

2016 restera une année très mouvementée pour Serge Aurier. Quelques mois après avoir traité Laurent Blanc de, l'Ivorien est toujours miraculeusement un joueur du Paris Saint-Germain et convoqué pour un déplacement en Ligue des champions sur la pelouse d'Arsenal. Mais le latéral parisien se voit finalement interdit de séjour par les autorités britanniques moins de 48 heures avant la rencontre. En cause, son casier judiciaire et sa condamnation deux mois plus tôt après une altercation avec un policier. Bizarrement, cette histoire ne l'empêchera de signer l'été suivant à Tottenham, le rival desJoueur professionnel de 2005 à 2017, Sebastián Leto n'a pas eu une carrière mémorable. Mais en août 2007, le jeune argentin de Lanús signe pour un peu moins de quatre millions d'euros à Liverpool et fait ses débuts trois semaines plus tard contre Toulouse, au troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. Et l'histoire s'arrête là, ou presque. Trois petits autres matchs dans la saison, des problèmes avec son permis de travail, un passeport italien délivré puis révoqué et une demande de visa finalement refusée par le Royaume-Uni. Prêté un an à l'Olympiakos avec l'espoir de revenir à Anfield, Leto poursuivra finalement sa carrière en Grèce, en Italie et en Argentine avant de se retirer des terrains à seulement 30 ans, après une dernière pige aux Émirats Arabes Unis. Sur le papier, ça avait pourtant bien commencé...