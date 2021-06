Top 10 : ces matchs de Ligue des Champions gagnés au but à l'extérieur

Ce jeudi, l'UEFA a mis fin d'un communiqué à une règle qui durait et rythmait le football depuis 1965 : celle du but à l'extérieur, qui permettait de départager deux équipes à égalité au terme de certaines confrontations aller-retour. La mort d'un monument qui nous aura offert de fantastiques émotions, tout particulièrement en Ligue des Champions, où les exemples ne manquent pas rien qu'au XXIe siècle. Un top 10 pour les enfants de l'an 2000, mais qui vivra dans les mémoires pour l'éternité.

Bayern Munich - Paris Saint-Germain, saison 2020-21

Tottenham - Manchester City et Tottenham-Ajax, saison 2018-19

Commençons par un souvenir aussi récent qu'unanime : cette double-confrontation de taré entre le Bayern et le PSG la saison dernière avait tout de la grande dramaturgie dans laquelle le but à l'extérieur a joué le rôle principal. L'aller à Munich, sous les gros flocons déversés au-dessus l'Allianz Arena, a vu les Parisiens suffoquer sous les assauts Bavarois (31 tirs, 12 cadrés) pour finalement sortir vainqueur au terme d'une prestation héroïque (2-3). Avec trois buts inscrits loin de ses terres, Paris n'avait plus qu'une mission : ne surtout pas perdre par plus d'un but d'écart la semaine suivante, au Parc des Princes. Au terme de 180 minutes de football absolu, d'une bataille physique et tactique rare même dans la compétition reine, Paris s'en sortait finalement avec un score cumulé de 3-3, favorable grâce à ces trois buts plantés à Neuer dans son jardin.Difficile de les départager, tant ces deux matchs ont marqué l'immense édition que fût le millésime 2018-19 de la Ligue des Lire la suite de l'article sur SoFoot.com