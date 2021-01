Top 10 : Ces joueurs et joueuses qui portent le mieux la Predator

Dans la catégorie des chaussures de football qui rendent nostalgique, la Predator d'Adidas est un peu la petite sœur de la Copa Mundial : une chaussure élégante, iconique, qui rappelle un monde dans lequel le football était un peu plus simple et où il se jouait avec des maillots bien trop larges. Une paire qui a été incarnée, au fil des années et de ses évolutions, par d'immenses joueurs et joueuses. À l'occasion de la sortie de la Freak+, petit top 10 des joueurs ayant porté cette chaussure historique.

Zinédine Zidane

Wendie Renard

Qui incarne mieux la Predator que le divin chauve ? Pas la peine de vous creuser la tête bien longtemps ni d'aller chercher beaucoup plus loin dans cette liste (même si on vous invite à le faire, évidemment) : personne. Le numéro 10 des Bleus a donné tout son sens à ce soulier, en faisant une paire d'esthètes et de magiciens du ballon rond. Le modèle qui lui colle à la peau ? La Predator Accelerator de 1996, évidemment, modèle avec lequel il a inscrit (de la tête, certes) ses deux buts contre le Brésil en 1998 et que la marque aux trois bandes a rééditée, en son honneur, dans un coloris doré qui lui va si bien et que les collectionneurs s'arrachent. Le prédateur alpha, tout simplement.Découvrez les nouvelles Predator d'Adidas sur la boutique en ligne !Au début de sa carrière, la défenseuse de l'Olympique lyonnais et des Bleus rangeait ses grands compas dans des paires de Lotto. Et puis, au fur et à mesure que les trophées se sont empilés dans son armoire, elle a décidé de confier ses outils de travail à la Predator. Aujourd'hui, plus besoin de présenter Wendie Renard, ses 14 titres de championne de France, ses 7 Ligues des champions et ses 127 sélections avec l'équipe de France, ses stats le font pour elle et la placent parmi les meilleurs de l'histoire de ce sport, tous genres confondus.Découvrez les nouvelles Predator d'Adidas sur la boutique en ligne !