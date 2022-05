Top 10 : ces clubs qui se sont moqués de la relégation de leurs rivaux

Le week-end dernier, les fans de la Sampdoria se sont permis de célébrer la relégation du Genoa, leur éternel rival ligurien. Le simple résultat d'un plat réputé pour se manger froid. Retour sur ces relégations qui ont été marquées par les moqueries des ennemis jurés.

Procession sous la lanterne

Cap corsé

Rien de mieux qu'unpour une procession au flambeau. Reléguée en Serie B en 2011, la Sampdoria subit les railleries du Genoa, ennemi juré de la ville ligurienne. Une fois la descente actée, 30 000 supporters desdéfilent dans les rues génoises pour accompagner la Samp à sa mort. Au programme : une cérémonie d'enterrement plus vraie que nature avec un homme déguisé en curé, des chrysanthèmes, un cercueil aux couleurs deset un certificat de décès de circonstance. Ironie du sort : cette année, c'est au tour du Genoa de passer à la trappe et se faire charrier par son ennemi de la Lanterne.Subir une relégation, passe encore. Mais à l'issue d'un derby, mieux vaut pas. Vainqueurs du derby corse le 20 avril 2014 (2-1), les supporters du SC Bastia s'en donnent à cœur joie pour enterrer leur ennemi, relégué en Ligue 2 au terme de la rencontre et d'une saison catastrophique. À quelques minutes du coup de sifflet final, des supporters bastiais parviennent à faire entrer un cercueil aux couleurs de l'ACA à Furiani, célébrant la "mort" du club du sud de l'Île de Beauté. Karma : le SCB est relégué administrativement en National 3, trois ans plus tard. Et Ajaccio retrouvera lui la Ligue 1 l'année prochaine.

Les bastiais envoient Ajaccio en Ligue 2 et font tourner un cercueil avec "ACA" d'inscrit dessus !!! #Insolite pic.twitter.com/qpNNvCWCey

