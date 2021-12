Top 10 : buts gags en 2021

Cette année encore, au moment des fêtes de fin d'année, les bêtisiers de l'année sont diffusés et rediffusés en masse à la télévision. Alors, pour ne pas déroger aux traditions, les footballeurs ont aussi droit à leur moment de grâce avec dix buts gags venus d'ailleurs. Un top qui inspire le dépit, le sourire et l'incrédulité.

Yoon Bit-Garam (Ulsan Hyundai FC)

Se donner corps et âme pour son équipe. Pendant que l'Europe n'a d'yeux que pour l'Euro au début de l'été 2020, la Ligue des champions asiatique démarre tranquillement sa phase de poules. Ulsan Hyundai FC, l'un des gros calibres de Corée du Sud, accueille le club philippin Kaya FC et ouvre le score d'une manière peu banale. Touché au cou, Yoon Bit-Garam reste assis dans la surface, visiblement gêné. Mais l'action se poursuit et son coéquipier Lukas Hinterseer lâche une frappe qui atterrit en pleine tronche de Yoon. Déviation, contre-pied, but. Sonné, Yoon Bit-Garam parvient finalement à reprendre ses esprits et s'offre même un doublé en seconde période pour apporter la victoire à son. Bonne poire.

They all count! Will Hinterseer claim an assist for Yoon Bit-garam's opener? #ACL2021 | #UHDvKAY pic.twitter.com/lZwNJS6Fd0

Aleksandar Mitrović (Fulham FC)

— #ACLFinal (@TheAFCCL) July 5, 2021L'action typique où rien ne va. Pourquoi cette passe en retrait de 50 mètres ? Pourquoi ce contrôle de la poitrine suivi d'un dégagement impossible du gardien pour empêcher le corner ? Et pour couronner le tout, cette glissade d' Aleksandar Mitrović le Grand qui parvient tout de même à mettre le ballon au fond des filets. Lerevisité.

[VIDEO] Le but le plus WTF du week-end nous vient de Championship ! On vous laisse apprécier https://t.co/olccXZYVKq

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) August 15,… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com