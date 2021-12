Top 10 : buts cadeaux

Joyeux Noël ! En ce 25 décembre au matin, tous les enfants peuvent profiter des cadeaux offerts grâce aux efforts acharnés du Père Noël. Mais dans le football, le cadeau peut arriver à n'importe quel moment de la saison. La preuve par 10.

Hugo Lloris à Mario Mandžukić

Vidéo

Geoffrey Kondogbia à Chelsea

Vidéo

Kakhaber Kaladze à l'Italie

L'occasion de faire un joli cadeau n'est jamais interdite, même dans une finale de Coupe du monde. Et puis ce n'est pas cette offrande qui fera oublier l'essentiel, à savoir que la France est double championne du monde depuis cette date historique. Hugo Lloris avait envie de faire plaisir, voilà tout.Daniele Padelli pensait boucler cette rencontre sans encaisser le moindre but ? C'était compter sans l'inspiration surréaliste de l'actuel milieu de terrain de l'Atlético de Madrid. Et si le portier milanais semble incrédule devant la réalisation de son coéquipier, Chelsea accepte ce cadeau sans broncher. C'est bien plus beau qu'un collier de pâtes, non ?Un cadeau c'est bien, mais deux c'est encore mieux. Tenue en échec jusqu'à la pause, l'Italie a pu remercier l'ancien défenseur… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com