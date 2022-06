Tony Vairelles : " En prison, j'étais plein de rage "

Condamné le mois dernier à cinq ans de prison, dont deux avec sursis, par le tribunal judiciaire de Nancy, pour violences avec armes à l'encontre de vigiles d'une boîte de nuit de Meurthe-et-Moselle, l'ex-international français va faire appel. Tout comme ses trois frères, Fabrice, Jimmy et Giovan, également sanctionnés. Tony Vairelles revient ici sur une affaire qui a empoisonné sa vie pendant dix ans, à l'occasion d'un livre, Balles au centre.

Il y a un peu moins de dix ans, à l'automne 2012, So Foot consacrait la Une de son centième numéro à Tony Vairelles qui vivait ses derniers feux sur des terrains anonymes de Lorraine. Un week-end complet et seize pages du magazine attestaient que l'ancienne chauve-souris du RC Lens et de l'Olympique lyonnais, qui a hanté les bords de touche de l'Hexagone pendant vingt ans, n'était pas tout à fait un footballeur comme les autres. Si loin, si proche. Singulier et foutrement sincère. Un mec simple, qui vivait en bande, lâché dans l'enclos professionnel post-arrêt Bosman. L'année précédente, une nuit d'octobre 2011, son nom était réapparu dans les gazettes à l'occasion d'un fait divers comme il en existe tant dans ce pays, une fusillade sur le parking d'une boîte de nuit contre des videurs. Après cinq mois de détention préventive, lui et les siens auront attendu onze ans pour en connaître le verdict le mois dernier. À l'occasion de Balles au centre (Hugo Sport), un livre prévu de longue date, le Nancéien reçoit sur la terrasse de son éditeur, près de la place de l'Étoile, à Paris. Blouson siglé Red Skins, sweat-shirt tacheté de bleu et houppette de psychobilly, il affiche une fin de quarantaine pimpante. Entretien avec un homme rare.

Cela faisait plusieurs fois qu'on me sollicitait. Ce n'est pas que ça ne m'intéressait pas, mais il fallait que ça puisse toucher les gens. Ma carrière, les amateurs de foot la connaissent un peu, et les autres s'en foutent. Il n'y avait pas vraiment d'intérêt. Romain Jacquot, qui faisait partie de ceux qui avaient demandé, est revenu à la charge quand on a lié sympathie. J'ai pris quelques jours de réflexion.Je ne regrette vraiment pas. Le livre me plaît parce que c'est moi. Romain a réussi à se placer dans ma tête. On a passé des heures au téléphone