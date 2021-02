Tony Kurbos : "Notre exploit au Camp Nou avec le FC Metz était un peu plus grand que celui du PSG"

Un club français qui bat le FC Barcelone 4-1 sur sa propre pelouse lors d'un match à élimination directe, avec un triplé de son attaquant ? Non, les Parisiens de Mbappé ne sont pas les premiers à réaliser cette prouesse : le FC Metz et Tony Kurbos les précèdent de 37 ans. Ce dernier revient sur cette expérience hors du commun.

"Mbappé une grande star, un grand champion, que je trouve assez humble, et je suis fier que mon nom puisse être associé au sien à travers cet exploit."

Tony a perdu sa moustache. Mais il n'a perdu ni sa gentillesse ni le souvenir de ce 3 octobre 1984. Le FC Metz, vainqueur de la Coupe de France au printemps de cette même année, arrive en Catalogne avec dans les valises une défaite 2-4 concédée à l'aller et l'infime espoir d'unedans ce premier tour de C2. Mais grâce au triplé l'attaquant allemand naturalisé français (ayant également poussé Sánchez à marquer contre son camp), les hommes de Marcel Husson ont réussi à inverser la vapeur, grâce avec une victoire 1-4 au Camp Nou. Ça ne vous rappelle rien ? Après le copier-coller du PSG et de Kylian Mbappé ce mardi, Tony Kurbos, reconverti depuis 25 ans dans l'importation de berline, s'est arrêté quelques minutes sur une station-service dans les environs de Stuttgart pour jouer au jeu des 7 différences.Je n'ai pas vu tout le match, juste une partie. Mais quand j'ai vu le résultat final, j'ai été surpris, forcément. Et en plus, ils y ont mis la manière... Ce n'est pas donné à tout le monde de gagner 4-1 au Camp Nou !J'ai trouvé beaucoup de similitudes avec notre match de 1984. Déjà parce qu'ils était menés à la demi-heure de jeu, comme nous à l'époque. Et Mbappé qui met trois buts, comme moi. Je suis honoré, que ce soit lui qui me " succède ". C'est une grande star, un grand champion, que je trouve assez humble, et je suis fier que mon nom puisse être associé au sien à travers cet exploit.