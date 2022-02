Tony Hibbert : de Everton à Louzy, il n'y a que quelques pas

Depuis le 22 novembre 2021, l'Étoile sportive de Louzy, club de Départemental 2, dixième division, compte une légende du football anglais dans ses rangs : Tony Hibbert. Après avoir raccroché les crampons en 2016, après 328 apparitions avec Everton dans l'élite anglaise, le défenseur a traversé la Manche pour vivre une nouvelle vie. De Liverpool à la petite commune des Deux-Sèvres, plongée dans l'après-carrière étonnante d'une icône.

De la Premier League au Départemental 2

De la Premier League au Départemental 2

Juste avant de prendre la route d'une maison de campagne dans les collines, juste au bord d'un désert de garrigue qui va d'Aubagne à Aix, Joseph, instituteur anticlérical, se moque en se revoyant sur une photo les pieds dans l'eau posant fièrement avec sa prise. Cette histoire ne vous dit peut-être rien, et pourtant, Marcel Pagnol a véritablement réussi à transmettre l'amour du pré, des champs et des ruisseaux perdus aux citadins. Au moment de la sortie de l'adaptation cinématographie d'Yves Robert à l'été 1990, Tony Hibbert a neuf ans, et le jeune Anglais vient tout juste d'intégrer le centre de formation d'Everton, à Liverpool. Un club qu'il ne quittera pas jusqu'en 2016. Au total, le latéral droit comptabilise 328 apparitions, 17 saisons dans l'élite anglaise et a marqué tous les supporters despar son engagement et son sérieux. Mais voilà que trois ans après avoir quitté le football professionnel, Hibbert a répondu à l'appel de. Venue s'installer à Louzy, petite commune de 1300 habitants des Deux-Sèvres, pour se lancer dans un projet autour de la pêche, mais surtout pour commencer une nouvelle vie plus tranquille, la légende d'Everton (40 ans) a décidé de rechausser les crampons dans le club de sa nouvelle ville., se rappelle Jérôme Archambeau, le président de l'Étoile sportive de Louzy, club de Départemental 2, dixième division du football français.Arrivé en 2019 en France et à Louzy, Tony Hibbert veut retrouver les terrains, loin de Sky Sports, d'ESPN, Everton