Tonton Daniel Alves, tuteur des jeunes du Barça

De retour au sein de l'effectif du FC Barcelone depuis la nomination de Xavi en tant qu'entraîneur principal, Daniel Alves (38 ans) a été titulaire lors des deux premiers matchs de l'année 2022 du Barça. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le Brésilien se sent comme un poisson dans l'eau dans un club en quête de certitudes.

Deux matchs, une passe décisive

Le faciès frustré, Xavi se présente en conférence d'après-match à Grenade avec des mots crus envers son équipe., s'est épanché le coach catalan samedi dernier.La réalité est là : avec l'expulsion en cours de rencontre de Gavi, seulement 17 ans et 157 jours dans les jambes, le Barça a laissé échapper une victoire susceptible de lui faire intégrer le top 4 de Liga. Ce manque d'expérience cruel, le technicien dessouhaite le combler dans la pratique grâce au savoir-faire des anciens. Ter Stegen, Piqué, Jordi Alba, Busquets... et désormais Daniel Alves. Dans l'enceinte de Los Cármenes, le défenseur latéral droit a même été la principale satisfaction de la rencontre côtéVoilà deux matchs que l'international brésilien aux 119 sélections a fait son retour avec le maillot du Barça sur les épaules. Inéligible lors de sa signature en novembre dernier car non inscrit dans l'effectif barcelonais et par conséquent contraint d'attendre la réouverture de la période d'inscription à partir du 3 janvier dernier, Alves est apparu dans le onze de départ contre Linarès en Coupe du Roi, puis ce week-end à Grenade en Liga. À chaque fois, le bonhomme de 38 ans avait à charge une fonction d'essuie-glace dans un système où les latéraux possèdent une importance capitale. Résultat des courses ? Alves a joué les deux rencontres dans leur intégralité, participant à la qualification du Barça pour le tour suivant en Coupe d'Espagne et offrant même une passe décisive à Luuk de Jong pour ouvrir le score à Grenade. Comme au bon vieux temps où Dani Alves soulevait la C1 avec le Barça, la recrue n'est pas du tout avare en matière d'efforts pour charbonner dans un club qui lui offre une seconde jeunesse.

