Tommaso Giulini : "Barella a mis du cerveau dans son jeu"

Champion d'Italie avec l'Inter, maillon essentiel de la Nazionale, Nicolò Barella (24 ans) est l'un des hommes à suivre de cette Italie new look emmenée par Roberto Mancini. À l'aube de son entrée en piste, ce vendredi face à la Turquie (21h) à Rome, l'étoile montante du foot italien est présentée par son premier président chez les pros : Tommaso Giulini, boss de Cagliari. Dans un français parfait, Giulini présente "son" Barella.

"Il a des valeurs familiales très fortes que l'on trouve dans le sud de l'Italie, en Sicile et en Sardaigne. Il est très mûr. Ces valeurs, ce sont le respect, la volonté de se créer un noyau familial important, d'avoir une grande famille autour de soi, avec des enfants."

Retrouvez le portrait de Nicolò Barella dans le guide de l'Euro 2020 actuellement en kiosques.Oui, car Nicolò Barella est quelqu'un de très direct. Il n'a pas d'arrière-pensée, ce qui est assez rare dans le monde du football, car souvent les joueurs ou les entraîneurs sont un peu paranoïaques. C'est quelqu'un de super direct, qui a confiance en lui et avec qui c'est facile de discuter. Les rares moments où on a eu quelques difficultés avec lui, c'est lorsqu'il avait commencé la saison avec nous, en Serie B. Il ne s'était pas présenté sous son meilleur jour en début de saison, mais ça n'a jamais été de grands problèmes, car c'est quelqu'un qui comprend vite et qui est direct. J'aimerais que tous les footballeurs soient comme lui.Une partie qui est sarde, et cela m'avait d'ailleurs beaucoup étonné, car il était très jeune quand j'ai pu l'observer, c'était la protection de sa famille. Il a des valeurs familiales très fortes que l'on trouve dans le sud de l'Italie, en Sicile et en Sardaigne. Il est très mûr. Ces valeurs, ce sont le respect, la volonté de se créer un noyau familial important, d'avoir une grande famille autour de soi, avec des enfants. Il y a aussi l'importance des grand-parents, le respect pour Lire la suite de l'article sur SoFoot.com