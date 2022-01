Tombeur de Lens, Monaco rejoint les quarts de finale

C'était un soir où être entraîneur et cardiaque n'était pas vraiment conseillé. Un soir où l'insolente efficacité monégasque face à la passivité défensive de Lens a rapidement laissé penser que tout était réglé d'avance. Mais à 3-0 après une demi-heure, les Monégasques n'étaient pas à l'abri. La folie s'est emparée des Lensois, laissant croire à une fin de match de dingue, jusqu'à ce que la gâchette Ben Yedder sorte à nouveau du bois pour envoyer les azuréens en quarts. Que c'était chaud !

Lens 2-4 Monaco

La foudre monégasque

Depuis deux ans, le RC Lens a décidé de ne plus jamais ennuyer son public à Bollaert. Même si cela ne tourne pas toujours en sa faveur, comme ce dimanche face à l'ASM en huitièmes de finale de la Coupe de France. Une nouvelle fois, le public lensois en a pris plein les mirettes. Même après avoir piqué du nez, même après en avoir pris trois en trente minutes, les hommes de Franck Haise ont tout donné avant de finalement voir Wissam Ben Yedder siffler la fin de la récré. Oui, l'ASM de Philippe Clément peut se montrer impitoyable.Pas de Nübel (gêne musculaire) et de Majecki (choc à la tête), absents à Bollaert ce dimanche, alors voilà Mannone, 33 balais, propulsé pour la première fois depuis un an dans les cages de l'ASM. En défense, Sidibé (positif au Covid-19), Badiashile (blessé) et Maripan avec la sélection chilienne manquent à l'appel et pourtant : l'orage n'aura duré que dix minutes en première période pour les hommes de Clément. Bien plus entreprenant qu'une semaine plus tôt face à Marseille , Lens déploie son arsenal offensif. Fofana envoie une mine à 30 mètres, il faut un Mannone alerte pour la dévier d'un rien sur sa transversale (5). Clauss prend le relais, laisse pantois deux Monégasques et décale sur Sotoca qui remise dans l'axe pour Kakuta. C'est simple, limpide, mais Mannone boxe des deux poings (8), puis Fofana ne trouve pas le cadre. Trois frappes en huit minutes, voilà pour le feu de paille.Parce qu'en réalité, c'est surtout la défense artésienne qui prend l'eau. À trop vouloir se projeter, le…