Tom Saintfiet : "Ça fait des années que la Gambie progresse"

La Gambie, qui participe pour la première fois de son histoire à la CAN, s'est qualifiée pour les huitièmes de finale, après être restée invaincue lors de ses trois matchs de poule. Avant d'affronter la Guinée, ce lundi à Bafoussam, Tom Saintfiet, le sélectionneur belge des Scorpions de 48 ans, a trouvé quelques minutes au cœur d'un agenda surchargé pour expliquer pourquoi son équipe est capable d'emmerder plus gros qu'elle depuis quelques années.

Je comprends que des gens soient surpris de voir la Gambie avec autant de points que le Mali, qui est une équipe habituée aux phases finales de CAN, et quatre de plus que la Tunisie. Mon équipe participe à sa première CAN, et beaucoup ne s'attendaient pas à un premier tour aussi satisfaisant. Mais ça fait des années que la Gambie progresse. Je suis arrivé en juillet 2018, et cela faisait cinq ans que la sélection n'avait pas gagné. Avec la Fédération, on a mis un plan de travail en place et on progresse d'année en année. On s'est qualifiés pour cette CAN en terminant à la première place de notre groupe, devant le Gabon, la RD Congo et l'Angola. Au Cameroun, nous sommes là pour montrer que notre présence ne doit rien au hasard, qu'on travaille bien et que nous avons de l'ambition. L'objectif, c'est que la Gambie participe régulièrement à cette compétition.