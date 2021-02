Tom King : " Tous les ans, ma grand-mère m'offre le livre Guinness des records "

À 25 ans, Tom King sait mettre des patates. Le gardien de Newport County (D4) a battu le 19 janvier dernier le record du monde du but le plus lointain inscrit dans l'histoire du foot. Un golazo de 96,01 mètres précisément, inscrit sur un banal six-mètres. L'international gallois est désormais au panthéon du Guinness World Records. Interview.

"Je ne m'y attendais vraiment pas. Je savais que j'avais bien pris la balle, mais à aucun moment je n'aurais pu imaginer qu'elle finisse dans les filets adverses."

Oui je pense, c'était un sacré moment. C'est déjà assez fou pour un gardien de marquer un but, alors d'autant plus sur un six-mètres et avec le record du monde à la clé. J'en suis très fier, mais j'avoue que le but que j'ai encaissé ensuite a un peu gâché la fête.Donc je ne dirais pas qu'il s'agit du meilleur match de ma carrière professionnelle. Neuf jours avant, en revanche, je pense que j'ai réalisé le match de ma vie face à Brightonau troisième tour de la FA Cup. J'ai fait trois ou quatre arrêts très importants dont je suis plus fier que mon but. Ça a vraiment été la semaine la plus folle de ma vie. On est passé à deux doigts de sortir une équipe de Premier League, et après, je bats le record du monde du but le plus loin de l'histoire.Je ne m'y attendais vraiment pas. Je savais que j'avais bien pris la balle, mais à aucun moment je n'aurais pu imaginer qu'elle finisse dans les filets adverses. Quand Asmir Begovi?, le précédent recordman de l'exercice, a atteint la barre des Lire la suite de l'article sur SoFoot.com