Toi le gardien de Ligue 1, arrête de te prendre pour Ederson

À défaut de le déloger des cages du PSG, le portier brestois Sébastien Cibois s'est découvert cette semaine un point commun avec Keylor Navas, son ancien collègue et concurrent dans la capitale : tous deux ont joué avec le feu balle au pied, contre Lyon et sur le terrain du Barça. Une prise de risque lourde de conséquences dans le cas du premier, et révélatrice de l'évolution récente et un peu forcée du poste de gardien de but, à qui les coachs de Ligue 1 demandent de plus en plus de jouer. Parfois jusqu'à l'excès.

De l'art de jouer avec ses moyens

Il faut être pris pour être appris, paraît-il. Mais dans le cas des gardiens de but, ce poste où chaque erreur en vaut cent, un simple avertissement devrait suffire. Cet avertissement, Sébastien Cibois l'a reçu il y a quinze jours, le dimanche 7 février face à Bordeaux : un pressing appuyé de l'attaquant girondin Hwang, dont le portier brestois s'est sorti d'un crochet laborieux. Mais cette frayeur n'a pas suffi, et l'ancien Parisien, promu titulaire ces dernières semaines, a de nouveau fait le mariolle vendredi face à Lyon et Lucas Paquetá, jusqu'à se faire punir dès la 9minute : le milieu brésilien n'a pas mordu dans sa feinte, lui a gratté le ballon et a marqué dans le but vide. Embarrassant. Et révélateur d'une tendance, ou plutôt d'une déviance récente chez les gardiens à prendre de plus en plus de risques balle au pied. Parfois même trop.Car Cibois n'est pas seul dans son malheur. Au rang des prévenus figure également par exemple son homologue dijonnais Anthony Racioppi, coupable le 1novembre (11journée) contre Lens d'un râteau complètement foiré devant Arnaud Kalimuendo, venu ensuite le contrer sur sa ligne pour marquer l'unique but de la rencontre ce jour-là. Ou Keylor Navas, trop confiant mardi devant Antoine Griezmann une fois le Barça breaké (1-3), et tout heureux de voir le ballon fuir son poteau après avoir été intercepté par le Français. À quelques centimètres près, leset le match étaient totalement relancés... Bien sûr, les circonstances, les acteurs et les conséquences de ces Dijon-Lens et Barcelone-PSG sont incomparables. Mais le problème de fond reste le même : à trop jouer avec le feu, on finit Lire la suite de l'article sur SoFoot.com