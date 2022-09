Todibo, Locko, Boufal : La Ligue 1, ça cartonne

Après huit journées de Ligue 1, l'arbitrage français est plus que jamais au centre des débats. Au cours d'un week-end qui a vu Jean-Clair Todibo écoper du carton rouge le plus rapide de l'histoire récente du championnat de France, les interrogations autour de l'extrême rigidité des hommes aux sifflets sont nombreuses.

"Ils (les arbitres) ont tous les pouvoirs, on ne peut rien faire. Ici, tu ne peux pas parler avec l'arbitre, sinon tu prends un carton." Oscar Garcia, coach de Reims

34 cartons rouges en huit journées !

C'est la fin d'un nouveau week-end pendant lequel les polémiques autour de l'arbitrage auront pris davantage de place que tout le reste en Ligue 1. Une constante depuis un début de saison, marqué par l'extrême rigidité des arbitres français, peut-être motivée par les consignes de la Direction technique, dont le silence assourdissant et le manque de communication n'aident personne, surtout dans une telle période de cacophonie. Ce dimanche avait commencé par l'expulsion sévère du Rémois Bradley Locko, coupable d'avoir touché la cheville de Breel Embolo alors qu'il cherchait à se dégager, et victime de la nouvelle intransigeance sur les semelles.Il s'est poursuivi avec un record, celui du carton rouge le plus rapide de l'histoire du championnat depuis qu'Opta analyse la compétition, donné à Jean-Clair Todibo lors de Nice-Angers après seulement... 9 secondes de jeu. Une décision appartenant à l'arbitre, qui n'est d'ailleurs pas si scandaleuse si l'on considère que le défenseur niçois annihile une action de but en fauchant d'entrée Abdallah Sima, mais qui intervient aussi à un moment où le climat entre les différentes parties n'est pas apaisé., a réagi Todibo, dans un tweet supprimé depuis, après la rencontre perdue par les Aiglons.Plus que la Ligue ou les arbitres, ce sont surtout tous les acteurs qui doivent s'asseoir autour d'une table pour échanger, avancer et trouver les bonnes solutions pour ne pas nuire au spectacle du championnat.Dès la 3journée… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com