Tiril Eckoff s'impose pour la poursuite Reuters • 06/12/2020 à 17:32







Tiril Eckoff s'impose pour la poursuite par Samuel Messberg (iDalgo) Ce dimanche après-midi se déroulait la poursuite de Kontiolahti (10km) en Finlande pour le compte de la Coupe du Monde de Biathlon. C'est la Norvégienne Tiril Eckoff qui s'est imposée pour sa première victoire de la saison. Le podium est complétée par Marte Olsbu Roeisleland et Hanna Oeberg. La première française est Justine Braisaz qui s'est élancée en 37ème position mais qui a terminé à la 10ème position. Julia Simon, partie elle de la 56ème position, a effectué aussi une belle remontée en terminant à la 17ème place. Au général c'est toujours la Suédoise Hanna Oeberg est toujours en tête devant Marte Roeiseland et Johanna Skottheim.