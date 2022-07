Tine de Caigny, l'atout numéro un des Belges

Personne ou presque n'aurait parié sur elle et pourtant, la meilleure buteuse des qualifications à l'Euro 2022 est belge. Son nom : Tine De Caigny. Avec douze réalisations au compteur, l'attaquante polyvalente, qui a rejoint Hoffenheim la saison dernière, comptera parmi les Red Flames, adversaires dont les Françaises devront se méfier pour que le feu d'artifice prévu pour la fête nationale ne finisse pas en pétard mouillé.

France Belgique 14/07/2022 à 21h Euro 2022 Diffusion sur

(faire une performance, en VF)Cette phrase, Tine De Caigny l'a prononcée il y a un an et demi, juste avant d'affronter la Suisse et d'inscrire un doublé qui a scellé la première place du groupe H pour leset, à titre personnel, son statut de meilleure buteuse des qualifications pour le championnat d'Europe en Angleterre. À l'époque, elle avait 23 ans et disputait sa quatrième saison au Sporting d'Anderlecht. La dernière aussi, car lors du dernier mercato, la native de Beveren, en Flandre orientale, a choisi de s'exiler en Bundesliga, à Hoffenheim. Ce n'était pas une première, De Caigny ayant en effet déjà tenté l'expérience à l'étranger en 2016, avec une saison en demi-teinte passée du côté de Vålerenga en Norvège (seulement 518 minutes disputées en six apparitions et un seul petit but inscrit)., juge l'intéressée avec du recul.