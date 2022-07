Tim Keech : "Pour les Américains, les clubs français sont sous-évalués"

OL, Red Star, Valenciennes, Nancy, Saint-Étienne. On ne compte plus les clubs français qui viennent de rejoindre un modèle de multi-clubs ou devraient le faire via des nouveaux investisseurs, souvent américains, déjà impliqués dans des clubs étrangers et notamment anglais. Phénomène inquiétant ou aubaine financière pour le football français ? Explications avec Tim Keech, cofondateur de MRKT Insights, une société de conseil dans le football qui a participé au rachat par des investisseurs américains de clubs européens.

"Avec un bon actionnaire, vous pouvez faire de Saint-Étienne un club qui joue régulièrement la Ligue des champions, là où en Angleterre, ce n'est possible qu'en achetant très cher des clubs qui jouent déjà les places européennes."

Il est avant tout lié au fait que les clubs anglais qui n'ont pas les ressources du Big 6 sont dans une impasse. Leurs meilleurs jeunes partent très tôt pour Manchester City, Chelsea ou Liverpool, sont ensuite prêtés et ne vont pour la plupart jamais jouer en pro dans ces grands clubs. Des West Ham ou Everton doivent ensuite racheter ces joueurs, leurs joueurs, au prix fort, à 15-20 millions d'euros. Alors que s'ils avaient un club partenaire en France ou au Portugal, ils pourraient y prêter leurs jeunes, avec une promesse de leur donner du temps de jeu dans un championnat étranger et ainsi les conserver. Avoir un club satellite, c'est une manière de se créer une réserve de joueurs. Le Brexit a aussi accéléré l'intérêt pour ce modèle, car avec le nouveau permis de travail à points, il est très difficile pour les clubs anglais, notamment en Championship, de faire signer un joueur européen de plus de 21 ans. Le système de multi-clubs est la parade idéale à cela. Vous pouvez faire signer un joueur dans un club partenaire de l'Union européenne, le temps qu'il gagne en expérience, donc en points, avant de le signer en Angleterre sans trop dépenser et sans craindre que son permis de travail soit refusé.Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a de nombreuses discussions en ce sens et qu'actuellement tous les clubs anglais regardent ce modèle et s'intéressent à la France, au Portugal et à la Belgique. Ce système de multi-clubs existe déjà un petit peu en France : Metz avec Lire la suite de l'article sur SoFoot.com