Tiago Djaló au centre des attentions

Solide depuis la blessure de Sven Botman mi-octobre, Tiago Djaló rassure son monde et postule pour s'installer durablement au sein de la charnière lilloise à court-terme. Cela tombe bien, le LOSC a besoin de lui dès ce mardi soir face à Salzbourg (21h) en Ligue des champions.

LOSCRed Bull Salzburg 23/11/2021 à 21h Ligue des champions Diffusion sur

"C'est un garçon d'avenir"

L'inattendu provoque parfois des déceptions, mais souvent aussi de belles surprises. L'affirmation de Tiago Djaló, international espoir portugais de 21 ans et défenseur central au LOSC, en est bien une. Promis au banc en début de saison ou à évoluer sur un côté, comme l'an passé où la paire José Fonte-Sven Botman avait déjà rayonné sous Christophe Galtier, le jeune international espoir portugais enchaîne les bonnes prestations depuis sept matchs dans le Nord au point de devenir aujourd'hui une évidence pour Jocelyn Gourvennec. Bingo, avec la venue du Red Bull Salzbourg et de sa flèche Karim Adeyemi devant, le LOSC aura bel et bien besoin d'un grand Djaló pour espérer faire un grand pas vers les huitièmes de C1. Une phrase impensable en début de saison, et pourtant.Au cœur du mois d'octobre, le masque était tombé sur le visage de Jocelyn Gourvennec