Ti amo, Federico Chiesa !

Auteur de l'ouverture du score d'une magnifique frappe enroulée, Federico Chiesa a une nouvelle fois été le grand bonhomme de la qualification italienne pour la finale de l'Euro. Tout sauf une surprise, tant le joueur de la Juventus prend de plus en plus de place dans l'attaque italienne.

Une tranquillité déconcertante

Neuf jours après son coup de génie du pied gauche face à l'Autriche, Federico Chiesa a remis ça. Buteur lors de la prolongation en huitièmes de finale, l'ailier italien a cette fois-ci contrarié les plans espagnols à Wembley, en enroulant parfaitement sa frappe du pied droit dans le petit filet d'Unai Simón à l'heure de jeu, après un modèle de contre-attaque et une relance supersonique de Gianluigi Donnarumma. Comme face aux Autrichiens, le joueur de la Juve s'est mué en sauveur, alors que l'Italie n'était clairement pas au mieux. Titulaire pour la deuxième fois consécutive après 90 minutes pas forcément hyper convaincantes face à la Belgique, Federico Chiesa a donné des sueurs froides à l'arrière-garde espagnole et à la paire Laporte-Garcia, complètement amorphe sur le coup de canon du génie italien.Mais une nouvelle fois, le joueur de 23 ans a montré qu'il restait l'arme offensive numéro 1 de la, malgré la présence de Ciro Immobile en pointe et de Lorenzo Insigne sur l'aile opposée. Bien que privé de ballon par une Espagne en manque de réussite devant le but, Chiesa junior est sorti de sa boîte magique au meilleur des moments. Lancé côté droit, le feu-follet italien est l'auteur de la première frappe cadrée de son équipe à la 53, avant, donc, ce coup de génie à l'heure de jeu, qui aurait pu (dû ?) être son dernier ballon s'il n'avait pas terminé au fond.Si ses qualités de buteur ne sont plus à démontrer, lea également étalé sa palette technique. Auteur d'une passe géniale vers Domenico Berardi, Chiesa aurait pu ajouter une passe décisive à son compteur si l'ailier de Sassuolo s'était montré plus adroit devant le portier espagnol pour donner deux pions d'avance à l'Italie. Une action symbolique, qui résume bien pourquoi Federico Chiesa a pris le dessus sur son coéquipier. Car "Fede" sait se montrer décisif, n'importe quand, n'importe où.