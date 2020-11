Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Thuram permet à Mönchengladbach de s'imposer facilement Reuters • 28/11/2020 à 20:30







Thuram permet à Mönchengladbach de s'imposer facilement par Léo De Garrigues (iDalgo) Auteur de son deuxième but de la saison en Bundesliga, Marcus Thuram a participé à la large victoire du Borussia Mönchengladbach face à Schalke (SCORE). Son coéquipier Florian Neuhaus a ouvert au quart d'heure de jeu avant que Benito Raman inscrive le but de l'égalisation pour les visiteurs. A la 36e minute, Oscar Wendt a permis à Gladbach de reprendre les commandes du match puis Thuram a marqué au retour des vestiaires. En fin de rencontre, Hannes Wolf a profité d'un service d'Alassane Pléa pour y aller de son but. Au classement, les hommes de Marco Rose sont 7es tandis que Schalke reste dernier.