Thorgan Hazard : "La première fois que je me suis retrouvé en sélection avec Eden, c'était spécial"

Il a, pendant longtemps, évolué dans l'ombre de son grand frère. Mais depuis plusieurs saisons, Thorgan Hazard s'est fait un prénom, à Gladbach, à Dortmund et en équipe nationale. Le meneur de jeu des Diables rouges avait accordé un entretien exclusif à So Foot Club en 2019...

"À l'époque où j'étais à Lens, la période n'était pas très bonne. L'équipe galérait un peu, le club aussi, donc ils donnaient la chance aux jeunes, comme Varane, qui l'a saisie directement."

Sincèrement, non. J'ai toujours été super fier d'être son petit frère, il n'y avait pas de jalousie, c'était vraiment juste de la fierté. J'aurais pu me dire que je suis le frère d'une superstar, que je peux me reposer sur mes lauriers, ne rien faire, que mon avenir est tranquille. Mais au contraire : être le frère d'Eden, j'en ai profité.Déjà, pour apprendre au quotidien avec lui. L'avoir en tant que modèle, cela m'a beaucoup aidé, beaucoup appris. Grâce à lui, j'ai attrapé le goût de l'effort. Le fait de devoir lui prendre le ballon dans le jardin quand on était petits... Le fait de le voir courir plus vite que moi, je devais peut-être compenser en courant plus longtemps que lui. Aujourd'hui, je suis plus endurant que lui par exemple. C'est de cette manière que ça m'a formé. L'affronter m'a fait devenir le joueur que je suis aujourd'hui, c'est sûr.Oui, j'en suis bien conscient. Comme pouvoir signer à Chelsea quand j'avais 19 ans, par exemple...Oui. À l'époque où j'étais à Lens, la période n'était pas très bonne. L'équipe galérait un peu, le club aussi, donc ils donnaient la chance aux jeunes, comme Varane, qui l'a saisie directement. Moi, j'ai dû attendre un peu plus. Aurier, Kondogbia, c'était un peu plus difficile pour eux aussi, même si c'était plus facile que moi. Mais je me souviens que même Sergene jouait pas tout le temps non plus, c'était Yohan Demont qui jouait. Kondogbia jouait, mais ce n'était pas le Kondogbia d'aujourd'hui.