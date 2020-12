So Foot • 24/12/2020 à 11:25

Thomas Tuchel viré par le PSG

Un cadeau de Noël empoisonné pour Thomas Tuchel.

Paris termine l'année en beauté contre Strasbourg

Un limogeage au pied du sapin.Coup de tonnerre au Paris Saint-Germain à la veille de Noël. Malgré un large succès contre Strasbourg (4-0) ce mercredi soir, les dirigeants parisiens ont décidé de montrer la porte à Thomas Tuchel, comme l'ont révélé de nombreux médias étrangers ainsi queet RMC ce jeudi matin. Le quotidien national précise que le technicien allemand en a été informé par sa direction dans la nuit, alors que son contrat courait jusqu'en juin 2021.Tuchel aurait été fragilisé par la défaite contre l'OL (0-1), le 13 décembre, malgré une première place de groupe décrochée au terme d'une campagne délicate en phase de poules de Ligue des champions. Arrivé sur le banc parisien à l'été 2018, l'Allemand va quitter le PSG avec six trophées de plus dans sa vitrine personnelle (deux championnats de France, une coupe de France, une coupe de la Ligue et deux trophées des champions).Un destin à la Antoine Kombouaré.