Thomas Tuchel, un départ tellement PSG

Thomas Tuchel a donc été viré de son poste d'entraîneur du PSG au lendemain d'une victoire et à quelques semaines de la fin de son contrat alors qu'il était toujours qualifié en Ligue des champions. Dans un monde normal, tout ceci serait surprenant. Au PSG, pas du tout. C'est presque un clin d'oeil parfait à l'ADN du club.

Paris termine l'année en beauté contre Strasbourg

Il y a bien une chose sur laquelle le PSG n'a jamais bougé d'un iota, y compris en période de Noël, c'est son incapacité à rester sagement au chaud, se dire que la trêve des confiseurs porte bien son et qu'il faut profiter de ce moment de détente en famille. Moins de 12 heures après le dernier match de l'année civile ponctué par une victoire à domicile contre Strasbourg (4-0), Thomas Tuchel a reçu ses étrennes avant l'heure. Un carton, ses trophées dedans, un maillot signé de tout l'effectif et la porte avec son staff. Merci, au revoir. Qu'il semble loin le temps où le coach allemand chantait "Happy" au cœur d'une salle de presse de Shenzhen recouvert de champagne par ses joueurs regroupés autour de lui pour ses grands débuts sur le banc du PSG contre l'AS Monaco (4-0 lors du Trophée des champions 2018).À six mois de la fin de son contrat, le seul entraîneur parisien à avoir jamais disputé une finale de Ligue des champions est donc viré à la trêve tel un vulgaire Antoine Kombouaré. Le timing peut surprendre. Dans les faits, le PSG n'est qu'à un point de Lyon, le leader de la Ligue 1, qualifié en 8de finale de C1 où il affrontera le FC Barcelone et s'est envoyé toute sa première partie de saison avec une infirmerie qui déborde match après match. Le plus dur semblait fait. Mais le PSG n'est pas le genre de club qui aspire à une forme de tranquillité. Même après une saison pleine (4 titres nationaux et une finale de C1), Thomas Tuchel n'a jamais fait l'unanimité au sein des suiveurs du club mais également auprès de son employeur. Oui, la crise sanitaire, la préparation tronquée et les blessures ont fait des derniers mois un long chemin de croix mais la direction PSG a sans doute estimé qu'il était temps de changer de discours, de méthode, d'emprise sur le groupe, de prisme, de manière de communiquer.