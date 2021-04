Thomas Tuchel, le plan parfait avec Chelsea après avoir battu Porto

Après avoir battu Porto en quarts de finale aller de Ligue des champions, Chelsea a fait un grand pas vers le dernier carré de C1 et a encore montré qu'il pouvait être dangereux pour les équipes restantes dans la compétition. Ce qui inclut le Paris Saint-Germain, contre qui Thomas Tuchel rêve d'une vengeance en finale de la compétition. La stratégie élaborée par l'entraîneur allemand ira-t-elle jusqu'au bout ?

L'homme qu'il fallait, au moment où il le fallait

Au moment de raconter son départ du Paris Saint-Germain au micro de Canal+ il y a quelques jours et regrettant que son renvoi annoncé par Leonardo ait pris environ deux minutes, Thomas Tuchel n'a sûrement pas avoué tout ce qu'il a sur le cœur. Pas plus qu'il n'a indiqué comment il rêverait de terminer la saison, et quel fantasme possible nourrit ses désirs en Ligue des champions : celui d'arriver en finale contre son ancien club, et de lever la coupe aux grandes oreilles sous le nez de son ex-employeur.L'histoire serait belle, mais le chemin pour l'écrire est encore très long. Reste que les premiers chapitres sont déjà rédigés, et que Chelsea en a ajouté une page supplémentaire ce mercredi à Séville. Opposés à Porto en quarts de finale aller de C1, les Londoniens ont donné une leçon de réalisme aux Portugais et ont déjà sept orteils sur dix dans le dernier carré de la compétition. Si bien que sans s'affoler ni faire de bruit, les Anglais avancent tranquillement dans l'épreuve et sont portés par une confiance jusque-là inébranlable.Il faut dire que depuis l'arrivée de Tuchel, Chelsea s'est métamorphosé. Hyper pragmatiques dans les deux surfaces, super solides derrière bien que brouillons devant, frustrants à souhait aux yeux de l'adversaire, addicts à la possession de balle, parfaitement organisés et aussi patients que tueurs, lesne se fixent désormais aucune limite. En installant un 3-4-3 pour l'instant inamovable quels que soient les joueurs titularisés, l'entraîneur voit ses plans fonctionner. Malheureusement pour Porto, il aura suffi de deux exploits personnels à des moments clés de la partie (signés