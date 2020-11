Thomas Sotto : " L'organisation familiale est dictée par le Paris FC "

Si Thomas Sotto se présente spontanément comme " le mec qui reçoit le ballon devant un but vide et qui la met au-dessus " et surtout comme un fan de Roger Federer devant l'éternel, depuis quelques années, le journaliste de RTL et de France 2 s'est aussi entiché du Paris FC. Et pas seulement depuis que le club est leader de Ligue 2.

Et pendant ce temps le @ParisFC est (toujours) en tête de la @Ligue2BKT !!! Avec 7 points d'avance... (le décompte, incontestable, est + simple qu'aux États-Unis....) ? ? ? -- Thomas Sotto (@ThomasSotto) November 7, 2020

Ouh là, malheureux ! Pas trop vite !Non, évidemment qu'on y pense. Après chaque match, je regarde le classement évoluer et je fais mes calculs. On gère ça en petits commerçants. Il s'est passé un vrai truc avec l'arrivée de René Girard. Avant lui, Baždarevi? a apporté beaucoup au club, il ne faut pas l'oublier, mais il a fallu se sortir de la saison horrible de l'an dernier où on s'est sauvés miraculeusement. Mais cette année, on a fait un super recrutement, avec notamment Gaëtan Laura. Il y a tous les ingrédients pour faire quelque chose.C'est mon fils de 10 ans qui m'a fait basculer. À la base, je suis fan de tennis et j'avais un abonnement beIN pour suivre les tournois Masters 1000. Puis mon fils a pris goût aux matchs de Ligue 2 le vendredi soir. Je l'avais emmené quelques fois au Parc des Princes, mais ça n'avait pas pris, il s'emmerdait. Donc il y a deux ans, je nous ai pris des billets pour le Paris FC. Et là, on a directement accroché. Avant le confinement, on se faisait tous les matchs à domicile et on suivait ceux à l'extérieur à la télé. L'organisation familiale est dictée par le Paris FC.