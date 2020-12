Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Thomas Ruyant toujours plus proche de Charlie Dalin Reuters • 12/12/2020 à 11:39 Temps de lecture: 1 min







Thomas Ruyant toujours plus proche de Charlie Dalin par Hugo Peres (iDalgo) Après avoir mieux géré la tempête d'il y a trois jours. Thomas Ruyant (LinkedOut) rattrape son retard sur le leader Charlie Dalin (APIVIA) chaque jour. Hier, le skipper dunkerquois était à 134 miles nautiques, aujourd'hui, il n'en a plus que 73 pour espérer prendre la tête de la course. Seulement, derrière lui, le skipper Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) qui complète le podium à la troisième position n'a pas dit son dernier mot. Lui qui pointe à 80 miles du leader Charlie Dalin et donc à seulement 8 miles du dauphin du Vendée Globe Thomas Ruyant. Damien Seguin (GROUPE APICIL) et Jean Le Cam (Yes We Cam!) complètent le top 5 de ce Vendée Globe en étant respectivement à 214 et 217 miles nautiques d'écart avec Charlie Dalin.