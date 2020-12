Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Thomas Ruyant revient sur Dalin Reuters • 11/12/2020 à 12:50 Temps de lecture: 1 min







Thomas Ruyant revient sur Dalin par Samuel Messberg (iDalgo) Le Vendée Globe continue de progresser et nous réserve toujours son lot de surprise. Charlie Dalin (Apivia) est toujours en tête mais voit son premier poursuivant Thomas Ruyant (LinkedOut) revenir assez rapidement. Malgré son avarie, le Français a mieux gérer la tempête d'il y a deux jours. Il n'est maintenant qu'à 134 milles du leader après lui en avoir repris 60 depuis hier. Yannick Bestaven (Maitre coq IV), toujours troisième remonte aussi à vitesse grand V en approchant du cap Leeuwin, au sud de l'Australie. Il pointe à 161,39 milles de Charlie Dalin. Jean Le Cam (Yew we Cam!) est très bien remonté et est quatrième tandis que Benjamin Dutreux (OMIA - Water Family) complète le top 5.