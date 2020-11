Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Thomas Ruyant prend la tête Reuters • 21/11/2020 à 11:19







Thomas Ruyant prend la tête par Samuel Messberg (iDalgo) Après presque quatorze jours de course au Vendée Globe, les skippers vont bientôt arriver au niveau de l'Atlantique du Sud. Hier soir c'était toujours le Britannique Alex Thomson qui était en tête de la course mais il a été dépassé cette nuit par le skippeur aux commandes de son "LinkedOut" Thomas Ruyant. Le Français devance celui qui navigue à bord du "Hugo Boss" de 25 milles. En troisième position on retrouve toujours Charlie Dalin et son "Apivia" à 76,9 miles. Le top 5 ce samedi matin : 1) Thomas Ruyant (LinkedOut - 20133 milles de l'arrivée) 2) Alex Thomson (Apivia 25 milles) 3) Charlie Dalin (Apivia 76,9 milles) 4) Jean Le Cam (Yes we Cam! 273 milles) 5) Kevin Escoffier (PRB 306 milles)