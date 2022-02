Thomas Robinet : "Mon premier réflexe est de regarder les filets"

Transféré à Châteauroux en juin dernier, Thomas Robinet vit à 25 ans la meilleure saison statistique de sa carrière avec 13 buts marqués en 21 matchs de championnat à l'avant d'une Berrichonne qui lutte pour remonter rapidement en Ligue 2. Une-deux avec un buteur obsédé par son poste.

"À la maison, mon fils a une cage et dès qu'un ballon traîne, je frappe. Parfois, je tourne en rond et je frappe…

J'arrive à un âge où je commence à bien connaître ce niveau et ça fait maintenant des années que je joue dans ce championnat. À Villefranche et à Laval, j'ai pu engranger du temps de jeu et pas mal d'expérience, ça a facilité les choses. Ici, à Châteauroux, le club et les coachs m'ont aussi donné beaucoup de confiance. Bien sûr, on a également une grosse équipe, ce qui aide énormément, car sans l'équipe, je ne peux pas faire grand-chose. Malheureusement, pour le moment, le classement ne reflète pas le talent que l'on aBeaucoup de confiance en moi. Il m'a aidé à comprendre qu'un attaquant doit être fort dans sa tête pour pouvoir être bon sur le terrain. Ses conseils m'ont aidé à changer un petit peu mon jeu et à être encore meilleur. J'ai, comme peut-être un peu tous les attaquants, eu une relation un peu particulière avec lui. On discutait beaucoup, et comme je marquais, il me poussait encore plus.